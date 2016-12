Corinthians renova contrato do lateral Léo Príncipe, promessa da base

Se pode perder Guilherme Arana ainda nesta janela de transferências, o Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira a renovação do vínculo com o também lateral, mas este pela direita, Léo Príncipe. O contrato do jogador de 20 anos iria até dezembro de 2017, mas ganhou um novo vencimento, agora até o fim do ano de 2019.

Léo Príncipe é cria das categorias de base do Timão. Está no clube desde o Sub-13 e esse ano ganhou a oportunidade de estrear entre os profissionais depois de chamar atenção pela equipe Sub-20 e se destacar no Oeste, onde atuou por empréstimo para ganhar experiência, durante o Campeonato Paulista.

Seu primeiro jogo pelo time principal do Corinthians foi logo como titular, como sempre, substituindo Fagner, dono da posição. A estreia aconteceu contra o Figueirense, na Arena de Itaquera, e o jogo terminou 1 a 1. Após isso, foram mais seis partidas. Em três novamente como titular. A melhor delas ocorreu na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, de novo em casa, contra o Sport. Léo Príncipe participou bem da vitória por 3 a 0 e ainda marcou um gol.