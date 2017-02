Corinthians registra o seu pior público da história em Itaquera

Ainda sob desconfiança, o Corinthians tem atraído poucos torcedores a Itaquera no início da temporada. Na noite desta quarta-feira, por exemplo, o clube registrou o pior público da história do seu estádio – apenas 11.708 pessoas pagaram ingresso para assistir à vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, gerando uma renda de R$ 473.376,10.

Antes, o menor público de Itaquera era o do empate sem gols com o Atlético-MG, em 5 de outubro do ano passado – 17.135 pagantes. Na derrota por 2 a 0 para o Santo André, na noite de sábado, o Corinthians só conseguiu vender entradas para 18.046 torcedores.

Neste meio de semana, além do mau futebol apresentado desde 2016, pesou contra a lotação de Itaquera o horário do jogo contra o Novorizontino, 19h30, quando o tráfego de veículos em direção à Zona Leste é bastante intenso.

Os públicos de Itaquera são motivo de preocupação para o Corinthians, que atrelou o pagamento da dívida bilionária adquirida para construir o seu estádio às rendas dos jogos lá realizados.