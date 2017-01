Corinthians reencontra Cristóvão com sonhado “9” e Cássio no gol

O Corinthians reencontra na noite desta quarta-feira, às 22h (de Brasília), o técnico Cristóvão Borges, dono de uma passagem tão curta quanto intensa pelo clube em 2016. Agora comandante do Vasco, adversário do Alvinegro na estreia da Copa Flórida, em Orlando, o treinador terá pela frente um time semelhante ao que deixou em São Paulo, com destaque para dois pontos: Cássio, bancado por ele, volta ao gol, enquanto Jô, o camisa 9 tão sonhado pelo treinador, fará sua estreia.

“Isso de mudar goleiro não passou pela minha cabeça”, apontou Cristóvão em meio à chuva de críticas que recebia Cássio, barrado por Tite nos últimos momentos do técnico da Seleção Brasileira no Timão. Após uma lesão de Walter, porém, o camisa 12 voltou a ser o dono da meta e, mesmo com a recuperação do companheiro, foi mantido pelo técnico.

“Tenho conversado com ele ou com o Mauri projetando qualquer coisa para o futuro. Em algum momento podemos fazer, mas hoje não tem nada em relação a isso. Não é preocupação hoje”, bradou à época o então selecionador corintiano, que posteriormente reconheceu. “Eu perderia o grupo se tirasse o Cássio naquele momento da nossa equipe”, avaliou.

Curiosamente, o último jogo de Cássio como titular naquela sequência foi justamente o último de Cristóvão pelo Timão, contra o Palmeiras, em Itaquera, que terminou com vitória por 2 a 0 do futuro campeão brasileiro. Três dias depois, contra o Cruzeiro, Walter retomou o posto e só saiu por um breve período devido a outra lesão, mesmo motivo de sua ausência na Flórida.

Enquanto a indefinição sobre o goleiro titular segue com ou sem Cristóvão, porém, um dos tópicos mais abordados por ele quando estava no CT Joaquim Grava parece ter achado uma resolução. Sedento por um camisa 9, Cristóvão demorou a receber um nome para a função e, quando obteve, precisou se virar com Gustavo. O jovem de 22 anos não conseguiu se firmar e, por mais que tenha tentado, passou longe de resolver o desejo do treinador.

Agora, Jô, atleta de renome internacional e revelado pelo clube, fará sua reestreia pelo Corinthians, podendo mostrar ao antigo comandante da equipe de Parque São Jorge o que poderia mudar em sua trajetória caso tivesse um goleador em mãos. Antes, Cristóvão chegou a ter esperança de usar Alexandre Pato, mas o atleta foi negociado com o Villarreal antes de atuar.

“Desde que eu cheguei, teve a primeira partida, foi quando eu percebi esse desequilíbrio. Era um time com consistência defensiva boa, mas pouco peso no ataque”, repetia o agora vascaíno, que saiu do clube com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas em 18 jogos disputados. Um aproveitamento de 48% dos pontos disputados.