Corinthians recebe sinal positivo e se vê perto de fechar com Jadson

O Corinthians se vê muito perto de contratar o meia Jadson, atualmente no Tianjin Quanjian. De acordo com a diretoria do clube, a informação recebida é de que o armador já conseguiu se desvencilhar do seu contrato com os chineses, que tinha validade até o final do ano. Como já deixou acertado salários e prêmio por assinatura com o armador, o Timão espera apenas a oficialização da rescisão para anunciar o atleta como reforço para a temporada.

A princípio, o Alvinegro assinaria um vínculo por dois anos com o meio-campista, que está com 33 anos. A ideia da sua chegada partiu após sinalização de que, mesmo campeão da segunda divisão chinesa, o jogador queria voltar para o futebol brasileiro. Diferentemente de outras ocasiões, em que manteve um perfil reservado para tratar de reforços, a diretoria mostra bastante otimismo em fechar o negócio.

Jadson jogou por dois anos no Corinthians, nas temporadas 2014 e 2015, após ser envolvido na negociação que levou Alexandre Pato para o São Paulo. Camisa 10 da equipe em ambas ocasiões, ele teve um desempenho regular na primeira temporada e, na segunda, sob o comando de Tite, formou grande dupla ao lado de Renato Augusto, sempre dividindo os louros de melhor jogador do Timão no ano. Ao fim, sagrou-se campeão brasileiro.

Negociado com a China por R$ 17 milhões em janeiro do ano passado, Jadson chegaria para ser o armador tão desejado por Fábio Carille. Sua contratação, por sinal, inviabilizaria a vinda de Wagner, que já tinha acerto verbal com o Timão, mas ainda não conseguiu se desvincular do Tianjin Teda, também da China.

Além de Jadson, o Corinthians deve anunciar até sexta-feira, de forma oficial, os volantes Gabriel, Fellipe Bastos e Paulo Roberto, além do zagueiro Pablo. Restam apenas problemas burocráticos, como a assinatura de papéis, antes que os nomes possam vestir a camisa. A ideia inicial, aliás, é realizar a apresentação de algum deles já nesta sexta.