Corinthians volta a usar telão para provocar: “Pescaria em Itaquera”

Famoso por uma provocação feita ao Internacional, o telão do Estádio de Itaquera voltou a atacar na noite deste sábado. Desta vez, porém, a vítima foi o Santos, cujo o mascote é a baleia. O clube escreveu a seguinte mensagem: “#PescariaemItaquera”.

A provocação se referiu à vitória por 1 a 0, em duelo foi válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. No Twitter, a agremiação também não deixou barato, usando a hashtag nos posts após o embate. No Instagram, a mensagem estampou a imagem de Jô comemorando o gol da vitória.

Essa não foi a primeira vez que o telão do estádio de Itaquera proporcionou uma provocação a um clube rival. Em 2015, após vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, o Corinthians escreveu “#poenodvd”, em referência ao DVD com supostos erros de arbitragem a favor do Timão enviado pelo Colorado à CBF nas vésperas da final da Copa do Brasil de 2009, vencida pelo clube paulista.

Com o triunfo, o Corinthians segue com a melhor campanha do Campeonato Paulista, com 18 pontos ganhos, ocupando a liderança do Grupo A. O Peixe, por sua vez, é apenas o terceiro colocado do Grupo D, com 10 pontos, fora da zona de classificação à segunda fase.

Agora, o Timão volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), a equipe visita o Luverdense, em Lucas do Rio Verde, pelo jogo de ida da terceira fase. No mesmo dia, mas às 21h45, o Santos estreia na Copa Libertadores da América, no Peru, contra o Sporting Cristal.

Quem também entrou na onda foi o atacante Kazim, que utilizou sua própria rede social para interagir com a torcida. Já aparentemente integrado aos apelidos dos adversários no Brasil, ele perguntou aos seus seguidores: “Quem vai comer peixe com nós?”.