Corinthians vende ingressos para amistoso a partir de terça-feira

A comercialização de ingressos para o amistoso entre Corinthians e Ferroviária, às 21h45 (de Brasília) da quarta-feira de 1º de fevereiro, em Itaquera, estarão à venda para os sócios do programa Fiel Torcedor a partir desta terça-feira – às 11 horas para aqueles que possuem pelo menos 35 pontos acumulados e às 18 horas para os demais. O jogo servirá para apresentar o elenco de 2017 à torcida.

Os associados do Fiel Torcedor terão 50% de desconto no preço das entradas, que, em seu preço normal, variam de R$ 20 para o setor norte, R$ 30 para o leste inferior e R$ 40 para o oeste inferior. Com o esgotamento dessa carga inicial de bilhetes, os outros espaços do estádio destinados ao público terão ingressos abertos à venda.

Para os torcedores que não são sócios do Fiel Torcedor, a comercialização iniciará na quinta-feira, pelo site www.fieltorcedor.com.br/ingressos.