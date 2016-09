Corinthians perde Fagner e não deve ter Uendel no Derby de sábado

O Corinthians ainda está fazendo as contas no Campeonato Brasileiro após ficar no empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, mas já sabe que terá problemas para encarar o Derby de sábado, contra o Palmeiras, no estádio de Itaquera. Titulares de suas posições, o lateral esquerdo Uendel e o lateral direito Fagner dificilmente vão estar à disposição no clássico.

O desfalque certo é o do lateral da Seleção Brasileira, que levou o cartão amarelo após cometer um pênalti bobo no atacante Kazim, ainda no primeiro tempo. Como já havia acumulado dois amarelos recentemente, ele terá de cumprir suspensão diante do arquirrival. O mais provável é que Léo Príncipe, atleta que substituiu bem o titular contra Fluminense e Sport, inicie a partida.

Já na esquerda, apesar de provável, a ausência de Uendel ainda não foi confirmada oficialmente. O jogador deixou a partida contra o Coxa ainda aos cinco minutos de bola rolando, reclamando de dores no músculo posterior da coxa direita. Ele passará por uma reavaliação quando a delegação retornar à capital paulista, nesta quinta-feira, mas sua presença no duelo é quase impossível. Guilherme Arana, que já entrou em Curitiba, seria o substituto.

Além da dupla defensiva, uma das poucas peças titulares que restaram da campanha histórica no título brasileiro do ano passado, o técnico Cristóvão Borges já sabe que não poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique, o meia Danilo e os atacantes Bruno Paulo e Rildo. Ainda machucados, os meias Giovanni Augusto e Guilherme serão reavaliados para saber se têm condições de entrar em campo.

