Corinthians oficializa “subida” de Loss para a equipe profissional

O técnico Osmar Loss foi oficializado na manhã desta segunda-feira como integrante da comissão técnica de Fábio Carille, passando a trabalhar diretamente com a equipe profissional do Corinthians. A mudança já havia sido acertada no começo deste ano, mas acabou adiada para o final do mês com o intuito de deixar Loss encerrar um ciclo de quatro anos nas categorias de base do clube, coroado com o título da Copa São Paulo diante do Batatais.

Osmar estava no sub-20 desde 2013 e ostenta um currículo invejável para a função desempenhada. Desde a sua admissão, o Alvinegro disputou quatro edições da Copinha, principal competição de base do território nacional, chegando em todas as finais e sendo campeão nos anos 2015 e 2017. Seu aproveitamento no torneio é de 94% com 31 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

A ideia agora é que ele faça trabalho semelhante ao realizado por Carille entre 2009 e 2016, ajudando na adaptação de jovens atletas ao time de cima e ministrando trabalhos específicos para o elenco. Contente com a possibilidade de progredir na carreira e continuar dentro do Parque São Jorge, Loss já havia reconhecido que esperava ansiosamente por um convite oficial de Carille após vencer mais uma Copinha.

“É gratificante a gente poder, em quatro competições, chegar a quatro decisões. Já era o maior vencedor, agora chegamos a quatro finais seguidas, algo que acho difícil de repetir porque é uma competição muito difícil. Despedida ainda não é porque não tem nada de convite oficial. Mas a minha carreira sempre foi pautada em chegar ao profissional. Admito que já respondi tanto sobre isso que estou ansioso para que o convite chegue logo”, comentou.

Na comissão, Loss dividirá a função de auxiliar com Leandro “Cuca”, trazido pelo atual treinador no momento de sua efetivação, em dezembro. A prática foi comum com Tite e Mano Menezes, que possuíam cada um o seu auxiliar “pessoal” (Cléber Xavier e Sidnei Lobo, respectivamente) e outro da comissão técnica fixa do Corinthians, até então, Carille. Cuca e Loss vão se revezar no banco de reservas durante a temporada.

Perfil do novo auxiliar:

Nome: Osmar Loss Vieira

Data de nascimento: 03/07/1975

Local de nascimento: Passo Fundo-RS

Clubes que dirigiu: Internacional, Juventude, Fluminense e Bragantino