Corinthians oficializa empréstimo do atacante Gustavo ao Bahia

O Corinthians oficializou nesta sexta-feira o empréstimo do centroavante Gustavo para o Bahia, local onde o atleta irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, dentre outras competições. O atleta, considerado “cru” pela comissão técnica, ficará no clube baiano por empréstimo durante toda a temporada 2017, com direitos econômicos já fixados para uma futura compra. Ele tem vínculo com o Timão até o final de 2020.

Apelidado de Adebayor (em referência ao centroavante togolês, com passagem por diversos grandes clubes europeus e que era conhecido pela força física), Gustagol marcou 11 gols na Série B de 2016, sendo 18 tentos na temporada, e vinha dividindo a artilharia da Série B com Nenê, do Vasco, antes de assinar com o Alvinegro.

Naquela época, o então técnico Cristóvão Borges pediu incessantemente para a diretoria a contratação de um homem de área, já que André fora negociado com o Sporting-POR. Adquirido em agosto de 2016, Gustavo participou de nove partidas pelo Timão e não conseguiu marcar nem um gol sequer. Sua melhor participação foi em uma assistência para Marlone, no empate por 1 a 1 com o Coritiba.

“”A expectativa é a melhor possível. Estou chegando a um clube de muita tradição, irei dar o melhor de mim, assim ajudarei o Bahia e a mim mesmo”, disse o centroavante, que chega ao clube ao lado de Pablo Armero, Matheus Reis e Diego Rosa.

Com vínculo por mais quatro anos com o Corinthians, ele tem um salário considerado alto para um reserva e agora abrirá espaço para o aproveitamento das novas contratações corintianas, como o turco Kazim Richards. Jô, que treina com o restante do elenco desde outubro, é tido como o titular para a posição.