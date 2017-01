Corinthians negocia para baratear retorno de Jadson

Disposto a voltar a contar com o meia Jadson em 2017, o Corinthians já negocia para baratear os custos da repatriação do jogador. Ele desejava ser recompensado com R$ 10 milhões de luvas e com um contrato longo, válido por três temporadas, para ter estabilidade profissional aos 33 anos.

Com uma política de contenção de gastos, contudo, o presidente Roberto de Andrade já avisou que tem a intenção de reduzir sensivelmente o valor das luvas pagas a Jadson, diluindo-as nos salários do jogador, com um compromisso de menor duração. Foram oferecidos vencimentos não muito acima daqueles que o meia tinha antes de rumar para o Tianjin Quanjian, da China, após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2015.

Desvinculado do clube chinês, que almeja a contratação de astros internacionais ao chegar à primeira divisão local e ao passar a contar com o italiano Fabio Cannavaro como técnico, Jadson prioriza um acerto com o Corinthians. O Atlético-MG também manifestou interesse na contratação do veterano.

Para o treinador Fábio Carille, a chegada de Jadson é encarada como fundamental para elevar o nível técnico do Corinthians. Assim como Tite, ele gosta de contar com um meia exercendo a função de ponta em sua equipe.

Em relação ao atacante marfinense Drogba, de 38 anos, o Corinthians continua mais cauteloso. A demora do atleta que deixou o Montreal Impact, do Canadá, para se posicionar a respeito da proposta oficial para se transferir ao Brasil começa a testar a paciência do clube.