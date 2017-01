Corinthians mantém esperanças de ter Drogba e Jadson e acerta com Pottker

O elenco do Corinthians para 2017 ainda não está fechado. Em entrevista à Fox Sports, o presidente Roberto de Andrade avisou que ainda tem esperanças em reforçar o time de Fábio Carille com o astro marfinense Didier Drogba e com o meia Jadson, além de confirmar que a vinda de William Pottker, da Ponte Preta, está encaminhada.

Do trio, Drogba é o reforço mais improvável do Corinthians. O atacante de 38 anos recebeu uma proposta do departamento de marketing do clube há uma semana e ainda não respondeu.

“Fizemos um contato com os agentes dele. Está dependendo de ele querer vir. O problema não é financeiro. Não é fácil, por causa da mudança de vida que ele terá que aceitar”, comentou Roberto de Andrade, negando a presença de um representante do Corinthians em Londres, para negociar com o atleta que se desligou do Montreal Impact, do Canadá. “Os agentes dele é que vieram para cá. Foi uma oportunidade que apareceu, e nós tentamos.”

Apesar de um acordo com Drogba parecer ter ficado mais distante, o presidente corintiano ressalvou que a proposta “foi bem recebida” pelo marfinense.

Em relação a Jadson, o problema é, sim, financeiro. O experiente meia que chegou ao Corinthians em uma troca com o São Paulo pelo atacante Alexandre Pato e foi campeão brasileiro em 2015 já se desvinculou do chinês Tianjin Quanjian, porém almeja altos vencimentos e um contrato longo, de três anos. O Atlético-MG também está interessado na contratação.

“Não faremos loucuras para trazer o Jadson. Estamos esperando, com total interesse. A primeira pedida dele estava completamente fora da nossa realidade. Para não ficar discutindo valores, colocamos o quanto podemos pagar e estamos aguardando”, disse Roberto de Andrade, prevendo uma resolução sobre Drogba e Jadson “até o meio da próxima semana”.

Quem já tem um acerto para defender o Corinthians, mas apenas após a disputa do Campeonato Paulista, é William Pottker. “Estamos no finalzinho da conversa, adiantados. Podemos concluir em breve. A parte financeira está quase concluída”, afirmou Roberto de Andrade.