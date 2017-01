Corinthians mantém confiança e espera resposta de Drogba e Jadson

O Corinthians se mantém confiante na possibilidade de trazer o meia Jadson e o atacante Didier Drogba para a temporada 2017. Após assustar-se com os valores pedidos por Jadson e demorar a ter algum indício do que o marfinense achava de defender o clube, o Alvinegro vê a próxima semana como decisiva para um acerto com a sonhada dupla ofensiva.

O caso mais complicado é o de Drogba, que já teve inúmeras reviravoltas, principalmente pelo alto número de intermediários envolvidos. No Timão, os encarregados do contato foram o ex-diretor de marketing, Gustavo Herbetta, além de outros dois emissários, que foram a Londres conversar com outros três empresários que respondem pela carreira do centroavante.

Com informações incertas tanto de um lado quanto de outro, o que membros da diretoria asseguraram à Gazeta Esportiva é que agora Drogba já sabe do interesse e tem em mãos uma oferta para vir a São Paulo. Aos 38 anos, o ex-atacante do Chelsea considera razoável a oportunidade de atuar no futebol brasileiro, ainda em bom nível de competição, mas precisaria ter certeza da seriedade do Timão no projeto.

Dentro do clube, algumas correntes de oposição passaram a duvidar da real existência de um projeto para trazer Drogba recentemente, algo que forçou o presidente Roberto de Andrade a vir a público, reconhecer a proposta e explicar o que falta para trazer o goleador.

“Fizemos um contato com os agentes dele. Está dependendo de ele querer vir. O problema não é financeiro. Não é fácil, por causa da mudança de vida que ele terá que aceitar”, afirmou o mandatário, em entrevista à Fox Sports. Preocupado com a “novela” que tem envolvido o caso, o Alvinegro quer chegar a um desfecho, positivo ou negativo, até o final da semana.

Quanto ao meia Jadson, que já está no Brasil, a expectativa é de uma resolução mais rápida. Assustado com uma pedida inicial de R$ 10 milhões em luvas e um contrato de quatro anos feita pelos agentes do armador, o Timão enviou uma contraproposta e disse que não tem condições de fazer “loucuras” pelo atleta.

A aposta da cúpula foi no vínculo criado entre Jadson e torcida durante as duas temporadas em que ele defendeu o Corinthians, em 2014 e 2015, principalmente na campanha do hexacampeonato brasileiro. Na conversa com os empresários, os corintianos frisaram que foi lá que ele conseguiu desenvolver o seu futebol após sair em baixa do São Paulo.

Com uma proposta também em mãos, Jadson deve esperar a diretoria de futebol retornar da Flórida, fato que ocorrerá na segunda-feira, para dar sua resposta. Se não baixar sua pedida, o jogador deve ficar livre para ouvir outros interessados.