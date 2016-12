Corinthians lança pacote de ingressos para Paulista e Sul-Americana

Depois de anunciar a nova configuração de preços e setores do estádio de Itaquera, o Corinthians lançará nesta quarta-feira um pacote de ingressos para os sete primeiros jogos do Timão em casa, com entradas a partir de R$ 28 por jogo. O pacote “VAI CORINTHIANS” é exclusivo para sócios do programa Fiel Torcedor e compreende os seis jogos do Corinthians na primeira fase do Paulistão, além do primeiro compromisso da Copa Sul-Americana, na Arena Corinthians.

A partir de R$ 196, os sócios-torcedores poderão ter acesso aos jogos do início do ano com descontos de 30 a 50% no valor de cada partida. Os valores variam de acordo com o plano (Minha Vida, Minha História e Meu Amor) e setor escolhidos. O primeiro compromisso oficial do Timão na arena será no dia 12 de fevereiro, domingo, contra o Santo André, pelo Paulistão.

Por exemplo, se o torcedor do plano Minha Vida comprar o pacote para os sete jogos no setor Norte, cada jogo sairá pelo preço de R$ 28 (o valor de face é de R$ 40 para jogo avulso, neste mesmo setor). No mesmo plano, mas no setor Sul, cada jogo sairá por R$ 35 no pacote (o valor de face é de R$ 54 para jogo avulso).

Os torcedores do setor Leste, que pagam R$ 84 no preço de face por jogo, no pacote pagarão de R$ 50 (Plano Meu Amor) a R$ 58 (Plano Minha Vida). Optando pela compra no pacote, a economia do torcedor que for aos sete jogos pode chegar a mais de R$ 600.

Torcedores do Plano Minha Nação, que já possuem suas cadeiras na Arena Corinthians, terão ingressos a valores promocionais de R$ 20 (VIP) e R$ 80 (Premium). A quantidade de pacotes é limitada e todos os setores estarão disponíveis também para compra avulsa, com início de vendas comunicada em breve.

O pacote estará disponível a partir desta quarta-feira (21), às 15h, para beneficiados (sócios com 35 pontos ou mais) e a partir de quinta (22), às 15h, para os demais torcedores. A venda vai até o dia 23 de janeiro. Além dos descontos especiais, a compra do pacote VAI CORINTHIANS também garantirá uma bonificação de 3,5 pontos para o ranking do Fiel Torcedor – utilizado como critério para prioridade na compra de ingressos ao longo da temporada.

Veja abaixo os preços: