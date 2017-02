Corinthians inicia semana com expectativa pela reestreia de Jadson

Acompanhando de fora a ascensão do Corinthians em 2017, o meia Jadson está próximo de colaborar com a equipe do técnico Fábio Carille dentro de campo. Ele projetou a sua reestreia para a noite de quarta-feira, contra o Brusque, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Em processo de recuperação física, já que vem de um longo período de inatividade após deixar o chinês Tianjin Quanjian, Jadson já treina como corintiano há mais de 20 dias. O meia havia desabafado por causa dos comentários sobre a sua forma – um deles feito por Joaquim Grava, médico do clube, que considerou o atleta “um pouquinho inchado” – em sua apresentação.

Carille, no entanto, tem visto Jadson evoluir satisfatoriamente nas atividades realizadas no CT Joaquim Grava, onde a sua equipe se reapresentará nesta segunda-feira. O jogador já teve até a oportunidade de participar de um jogo-treino contra o Água Santa, há uma semana, que terminou com um empate sem gols.

A princípio, Carille imaginava utilizar Jadson pela primeira vez no clássico contra o Santos, no sábado, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, porém já deverá relacioná-lo para enfrentar o Brusque. A reestreia, seja como for, não passará desta semana.

Jadson defendeu o Corinthians pela última vez em uma derrota por 2 a 0 para o Sport, em 29 de novembro de 2015, temporada em que foi decisivo para a conquista do Campeonato Brasileiro. Como corintiano, ele tem 103 jogos e 24 gols no currículo.

Nesta segunda passagem, a tendência é de que Jadson seja escalado na ponta direita, assim como ocorreu sob o comando de Tite. Na posição, Carille já testou Giovanni Augusto, Jô, Marquinhos Gabriel, Romero e Léo Jabá em 2017.

Mesmo que Jadson não jogue contra o Brusque, o Corinthians terá novidades em relação à desfalcada formação que derrotou o Mirassol por 3 a 2 no sábado de Carnaval, fora de casa. Poupados na ocasião, o lateral direito Fagner, o zagueiro Balbuena e o armador Rodriguinho figurarão outra vez entre os titulares. Já os meias Marlone, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel dependem de aval do departamento médico para voltar a campo.