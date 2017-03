Corinthians inclui jovem Pedrinho em lista para enfrentar Ferroviária

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Fonte Luminosa, o Corinthians enfrenta a Ferroviária, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O jovem meia Pedrinho integra a lista de relacionados do clube alvinegro, divulgada na manhã de sábado, e ficará no banco da equipe, que terá como novidades o lateral esquerdo Moisés, o volante Camacho e os meias Marlone e Guilherme.

Com 18 anos de idade, Pedrinho foi inscrito no torneio estadual no lugar do zagueiro Vilson, que sofreu lesão no joelho. O jovem participou do título conquistado pelo Corinthians na última edição da Copa São Paulo e ainda não estreou entre os profissionais.

Lesionados, o zagueiro Balbuena, o meia-atacante Giovanni Augusto e os atacantes Marquinhos Gabriel e Kazim ficaram fora da lista com 22 integrantes para o duelo com a Ferroviária. Guilherme Arana e Maycon, poupados, também poderão descansar no domingo. O time que vai a campo terá Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Gabriel, Camacho, Jadson, Guilherme e Marlone; Jô.

O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar a Ferroviária com um treinamento na manhã deste sábado. Dono da melhor campanha no torneio estadual, o time alvinegro tem 19 pontos ganhos e lidera o Grupo A, enquanto a equipe de Araraquara, com apenas cinco pontos, está na lanterna do Grupo B.

Confira os relacionados para a partida contra a Ferroviária:

Goleiros: Cássio, Matheus Vidotto e Caique França

Zagueiros: Pablo, Pedro Henrique e Léo Santos

Laterais: Fagner, Moisés, Léo Príncipe e Marciel

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Fellipe Bastos e Camacho

Meias: Marlone, Guilherme, Rodriguinho, Jadson e Pedrinho

Atacantes: Jô, Romero e Léo Jabá