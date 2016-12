Corinthians freia negociação de Marlone e vê Rithely mais longe

Após efetivar Fábio Carille como treinador, o Corinthians pode intensificar os trabalhos de formação do elenco para a próxima temporada. Com o volante Rithely, do Sport, mais longe, o clube manifestou o desejo de manter o meia Marlone, assediado pelo Atlético-MG.

Flávio Adauto e Alessandro, diretor e gerente de futebol, respectivamente, conversaram com a imprensa na tarde desta quinta-feira, no Parque São Jorge. Ambos confirmaram a oferta oficial enviada pelo Atlético-MG por Marlone e asseguraram que não há interesse em aceitá-la.

“A proposta existe, mas não queremos perder o jogador e não gostamos dos valores. Ele tem um contrato longo. A não ser que apareça um negócio fantástico e não é o caso. Não somos grossos de rejeitar logo de cara, mas não atende nossas pretensões”, disse Adauto sobre a oferta do Atlético-MG.

Impossibilitado de contratar o colombiano Reinaldo Rueda, com problemas de saúde, o Corinthians resolveu efetivar o auxiliar Fábio Carille como treinador. O novo técnico afirmou aos dirigentes que Marlone faz parte de seus planos para a próxima temporada.

A possibilidade de que Marlone tenha Rithely como companheiro no Corinthians diminuiu. Interessado em contratar o volante que defendeu o Sport na última edição do Campeonato Brasileiro, o clube alvinegro considerou altos os números envolvidos na negociação.

“Os valores apresentados são inviáveis para o Corinthians nesse momento”, resumiu Alessandro. “O clube pensava no Rithely, mas agora não pensa mais. Antes, (o valor) era X. Depois, é XXY. Não dá”, disse Adauto, reclamando da mudança nos números após a divulgação pela imprensa do interesse do clube pelo atleta.

O diretor de futebol reconheceu que o Corinthians precisa de reforços, mas já avisou que a realidade financeira impede grandes sonhos. De acordo com Flávio Adauto, novos contratados podem chegar inclusive após a pré-temporada do Corinthians nos Estados Unidos.

“Estamos esperando e fazendo alguns contatos. Temos uma política financeira que vai ser mantida. Certamente, novos jogadores virão, mas dentro das possibilidades do Corinthians. Queremos deixar as contas saudáveis, o que não significa que não vamos contratar”, afirmou Adauto.