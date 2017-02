Corinthians faz Gabriel e Maycon posarem de máscaras após polêmica

A confusão causada pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto no Derby da noite de quarta-feira, em Itaquera, já virou motivo de piada para o Corinthians. Na tarde desta quarta-feira, o clube fez os seus volantes Gabriel e Maycon posarem com máscaras para tirar sarro da polêmica que marcou a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras.

“Tudo pronto pro Carnaval! O Maycon sairá de Gabriel; e o Gabriel sairá de Maycon!”, publicou o Corinthians em suas redes sociais. Na foto que acompanha o texto, Gabriel aparece vestido com uma máscara com o rosto de Maycon e vice-versa.

A brincadeira foi motivada pela injusta expulsão de Gabriel no final do primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras. O árbitro Thiago Peixoto considerou que o ex-volante palmeirense puxou a camisa do atacante Keno – quando, na verdade, quem cometeu a falta foi Maycon – e mostrou a ele um segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho.

Mesmo avisado durante o Derby, Thiago Peixoto só assumiu o seu equívoco, emocionado, após a partida. Nesta quinta-feira, a súmula do jogo foi corrigida, e Gabriel ficou livre para enfrentar o Mirassol no sábado de Carnaval, fora de casa.