Corinthians evita reclamar de pênalti depois de derrota para o Santos

O Corinthians não direcionou a sua frustração pela derrota por 2 a 1 para o Santos, de virada, neste domingo, na Vila Belmiro, ao árbitro Raphael Claus. Após o clássico, ao contrário do que havia ocorrido com o jogo em andamento, ninguém reclamou do pênalti que resultou no primeiro gol santista.

“Não discuto arbitragem. Nem vi o lance direito, mas não costumo falar de arbitragem. Todos querem fazer o seu melhor, acertar. Nós também erramos”, defendeu o técnico Cristóvão Borges.

A jogada polêmica ocorreu aos 24 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Vilson trombou com o também defensor Luiz Felipe dentro da área do Corinthians. Raphael Claus assinalou o pênalti, e Vitor Bueno converteu. Já no final da partida, o volante Renato, de cabeça, marcou mais um gol para o Santos.

“É difícil falar se foi pênalti ou não. Foi um lance muito rápido. Vamos ver pela televisão, e uns acharão que foi pênalti, outros acharão que não foi. Independentemente disso, a gente torce sempre para que a marcação da arbitragem esteja sempre certa”, comentou o goleiro Cássio.

Do lado do Santos, o técnico Dorival Júnior, indignado com a arbitragem da derrota para o Internacional, na rodada passada, também não deu um parecer sobre o pênalti cometido por Vilson. “Eu estava longe do lance. Não sei qual foi o motivo real do pênalti, mas o Claus estava ali perto”, disse, chegando a cogitar um “puxão” em Luiz Felipe, o que não ocorreu.

