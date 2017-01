Corinthians estuda manter Vilson, mas pode se desfazer de Cristian

Em meio a chegadas e despedidas, o Corinthians tenta deixar o seu elenco com o número de atletas próximo dos 28, quantidade pedida por Fábio Carille à diretoria. Dentre os atletas cotados para sair, um que surpreendentemente deve ficar é o zagueiro Vilson, que enfrenta forte rejeição da torcida. O volante Cristian, por outro lado, tem boas chances de ser emprestado ou liberado caso algum clube se interesse.

A situação de Vilson ainda é incerta, mas a diretoria assegura que ele estará na viagem do elenco para a Copa Flórida, marcada para domingo, o que indica seu aproveitamento ao menos no primeiro semestre. A ressalva, porém, fica por conta da ausência de Léo Santos, a serviço da seleção sub-20, e da necessidade de confirmar o estado físico de Pablo, contratado nesta janela de transferências.

Como não deve ter ambos à disposição nos EUA, Carille resolveu ao menos dar uma chance de Vilson mostrar seu futebol antes de definir. O procedimento, por sinal, deve ser parecido com o de Cristian, que agrada a comissão técnica no dia a dia pelo bom trato que tem com o restante dos jogadores, mas é considerado um salário muito alto (acima dos R$ 300 mil) para um reserva. Gabriel, ex-Palmeiras, chega para ser o dono da função de primeiro volante.

Atualmente, o Corinthians tem 35 jogadores registrados, sendo que seis deles (Léo Santos, Guilherme Arana, Mayxon e Léo Jabá, na Seleção, além de Mantuan e Carlinhos, na Copinha) não estão disponíveis. Somarão-se ao grupo ainda o zagueiro Pablo, os volantes Paulo Roberto, Gabriel e Fellipe Bastos, e o atacante Luidy, que ainda não assinaram contrato.

Com a possível chegada de Jadson, o enxugamento teria de achar lugar para 13 nomes, deixando o time bastante aberto a propostas. Yago e Lucca, por exemplo, interessam à Ponte Preta e não deve ser segurados pela direção. Marciel, que retornou de empréstimo ao Cruzeiro no final do ano passado, tem boas chances de ser reemprestado a outro clube.

Pouco aproveitado, o volante Jean interessa ao Paraná, clube que o revelou, enquanto os jovens Warian e Rodrigo Figueiredo podem ser cedidos durante o Campeonato Paulista para ganhar experiência. Mendoza e Bruno Paulo são os outros nomes cotados para deixar o elenco.