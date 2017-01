Corinthians enfrenta o Vasco no seu primeiro teste na temporada

O novo Corinthians do técnico Fábio Carille será colocado pela primeira vez à prova em 2017. Com muitas mudanças em relação à formação que não obteve nem sequer uma vaga na Copa Libertadores da América no ano passado, o time enfrentará o Vasco às 22 horas (de Brasília) desta quarta-feira, em Orlando, em busca da classificação para a final da Copa Flórida.

Mais do que o título do torneio amistoso, Carille espera impor o seu estilo no Corinthians e dar ritmo de jogo ao elenco – até por isso, utilizará uma escalação em cada tempo da partida contra o Vasco. “Será uma equipe muito organizada”, prometeu.

Entre os titulares, destaque para a presença do volante Gabriel, que estreará pelo Corinthians após defender o rival Palmeiras nas duas últimas temporadas. No gol, Cássio tentará aproveitar a ausência de Walter, contundido, para se firmar. Assim como Moisés, que retornou de empréstimo para o Bahia, pretende ser convincente como substituto de Uendel, vendido ao Internacional, enquanto Guilherme Arana está na Seleção Brasileira sub-20.

“A competição é normal no meio do futebol. Só que não vi ansiedade, apreensão e deslealdade aqui. Os jogadores estão bem felizes, focados para essa volta de férias, querendo trabalhar. A gente ama fazer isso”, discursou Gabriel. “Temos um elenco de muita qualidade. O Carille já me falou que vai procurar ter uma das defesas menos vazadas, como acontecia anteriormente”, completou.

A queda de rendimento da defesa do Corinthians – e também do ataque – ocorreu no ano passado, com o desmanche do elenco campeão brasileiro de 2015. O time passou pelas mãos de quatro técnicos em 2016. Um deles é justamente o atual comandante do Vasco, Cristóvão Borges, que comemorou uma vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil na estreia na Copa Flórida.

Para ser bem-sucedido também contra o Corinthians, Cristóvão deverá manter a escalação da rodada passada e abrir espaço para os até então poupados Yago Pikachu e Andrezinho no decorrer do confronto.

“Estamos todos motivados para essa competição, ainda mais por enfrentar um adversário como o Corinthians. Esperamos fazer um grande jogo”, comentou Cristóvão Borges, esperançoso em celebrar mais uma boa atuação de Nenê, autor do gol da vitória em Fort Lauderdale. “Falhamos um pouco em colocar a bola no chão, mas o time está concentrado”, disse o meia-atacante.

FICHA TÉCNICA

VASCO X CORINTHIANS

Local: Estádio Bright House Networks, em Orlando (EUA)

Data: 18 de janeiro de 2017, quarta-feira

Horário: 22 horas (de Brasília)

Arbitragem: não divulgada pela organização

VASCO: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Alan Cardoso; Julio dos Santos, Evander, Escudero e Nenê; Muriqui e Thalles

Técnico: Cristóvão Borges

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Marlone; Jô

Técnico: Fábio Carille