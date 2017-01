Corinthians encerra preparação para a final da Copinha com treino fechado

O Corinthians realizou, na tarde desta terça-feira, com os portões do CT Joaquim Grava fechados à imprensa, o seu último treinamento antes da decisão da Copa São Paulo. O adversário será o Batatais, às 16 horas (de Brasília) do dia seguinte, no Pacaembu.

Para o jogo, a única dúvida na formação corintiana é na lateral esquerda. Guilherme Romão está suspenso, e Carlos, o seu substituto imediato, reclamava de incômodo muscular. Caso ele não se recupere, o técnico Osmar Loss precisará improvisar no setor.

A tendência, contudo, é de que Carlos seja escalado na decisão. O jogador tem características mais defensivas do que Guilherme Romão.

Seja qual for a formação, os jogadores do Corinthians estão animados com a possibilidade de conquistar o décimo título de Copa São Paulo do clube, maior vencedor do torneio.

“Vamos batalhar para sermos campeões. A sensação de disputar uma final é das melhores possíveis, com o Pacaembu lotado e a torcida corintiana apoiando. Não tem coisa melhor”, comentou o centroavante Carlinhos, que anotou dez gols na competição e voltará a treinar com os profissionais depois de enfrentar o Batatais.

Após preferir a privacidade na véspera do jogo decisivo, os novatos do Corinthians ficaram concentrados em um hotel da capital paulista.