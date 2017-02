Corinthians e São Paulo estreiam na Copa Sul-Americana em abril

A Conmebol divulgou na noite desta sexta-feira a datas e os horários dos confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana desse ano. Corinthians e São Paulo vão jogar em dias diferentes, apesar do sorteio ter definido um como mandante no seu primeiro confronto e o outro com o jogo decisivo em casa. O Cruzeiro será o primeiro clube brasileiro a entrar em campo.

O Corinthians fará sua estreia em 5 de abril, uma quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), contra a Universidad de Chile, em sua Arena, em Itaquera. A volta acontecerá apenas dia 10 de maio, outra quarta, no mesmo horário, mas no estádio Nacional do Chile.

Já o Tricolor do Morumbi pegará o modesto Defensa y Justicia sem no dia seguida. O confronto será aberto na Argentina, dia 6 de abril, às 21h45, e a partida de volta, no Brasil, está marcada para o dia 11 de maio, também às 21h45, no estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Vale lembrar que a Federação Paulista de Futebol reservou a data de 2 de abril para o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Estadual. Com isso, alvinegros e tricolores podem ter poucos dias de descanso para entrar em campo pela Copa Sul-Americana depois de um compromisso importante pelo Paulistão. O jogo de volta válido pelas quartas de final acontecerá dia 9 de abril. Em maio o Paulistão já terá conhecido seu campeão.

Confira a tabela dos clubes brasileiros na primeira fase da Copa Sul-Americana:

Jogos de ida

Terça-feira, 04 de abril

21h45 Cruzeiro x Nacional-PAR

Quarta-feira, 05 de abril

19h15 Ponte Preta x Gimnasia La Plata

21h45 Corinthians x Universidad de Chile

21h45 Fluminense x Liverpool-URU

Quinta-feira, 06 de abril

19h15 Sport x Danubio

21h45 Defensa y Justicia x São Paulo

Jogos de volta

Terça-feira, 09 de maio

21h45 Gimnasia y Esgrima x Ponte Preta

Quarta-feira, 10 de maio

19h15 Nacional-PAR x Cruzeiro

21h45 Universidad de Chile x Corinthians

21h45 Liverpool-URU x Fluminense

Quinta-feira, 11 de maio

21h45 São Paulo x Defensa y Justicia

21h45 Danubio x Sport