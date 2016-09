Corinthians e Botafogo abrem a final do Brasileiro sub-20 com empate

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Corinthians e Botafogo começaram a decidir o Campeonato Brasileiro sub-20 no final da tarde desta terça-feira, na Ilha do Governador, e ficaram no empate por 1 a 1. Os gols foram marcados por Léo Jabá, para a equipe paulista, e Yuri, para a carioca.

Campeão do torneio nacional sub-20 em 2014, quando a organização ainda cabia à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), e não à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Corinthians terá a vantagem de jogar a segunda partida da final em casa. O reencontro com o Botafogo será às 19 horas (de Brasília) da próxima terça-feira, em Itaquera.

No Rio, o Corinthians promoveu um início de jogo aberto com o time mandante, que melhorou pouco antes do intervalo. Foi nesse período, contudo, que os visitantes abriram o placar. Aos 36 minutos, Lauder aproveitou vacilo da defesa para acionar Léo Jabá, que concluiu de bico, na saída do goleiro Diego.

O Botafogo retornou para a etapa complementar disposto a pressionar o Corinthians. E foi recompensado com o gol de empate, aos 18 minutos, quando Yuri apareceu livre de marcação no meio da área e chutou para a rede.

Apesar da reação, os botafoguenses não estavam plenamente satisfeitos ao término da partida. Afinal, o empate por 1 a 1 deu ao Corinthians a possibilidade de ser campeão com um 0 a 0 em Itaquera. Uma igualdade por 2 a 2 ou mais gols levará o título para General Severiano.

“A gente já esperava um jogo difícil. Agora, é trabalhar durante a semana para tentar reverter o placar lá. O nosso time precisará esquecer a torcida deles e fazer o seu jogo dentro de campo”, comentou Yuri.

Para o zagueiro corintiano Delamore, a Fiel fará a diferença para o Corinthians. “Foi fundamental fazer um gol na casa deles. O Botafogo é um time qualificado, que não chegou à final à toa. Mas, dentro de casa, sabemos da nossa qualidade. A gente já viveu esse clima na Copa São Paulo. Então, desde já, convido a nossa torcida para estar presente na terça-feira”, convocou.

