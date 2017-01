Corinthians divulga lista de jogadores que vão para a Copa Flórida

Fábio Carille terá 31 jogadores a sua disposição durante a estadia do Corinthians em Orlando, nos Estados Unidos, para a Copa Flórida. O alvinegro do Parque São Jorge estreia na quarta-feira, já na semifinal da competição de pré-temporada, contra o Vasco da Gama, que superou o Barcelona do Equador. O elenco viaja ainda na noite deste domingo e, se for à final, retorna apenas dia 21.

O atacante Lucca, que está prestes a acertar seu empréstimo a Ponte Preta, ficou de fora da excursão, assim como o goleiro Walter, que ficará em São Paulo para dar sequência ao tratamento de sua lesão nas costelas, assim como o veterano Danilo, que ainda sofre por causa de uma lesão na perna. Matheus Vidotto, outro arqueiro, não viajou por questões pessoais e deu lugar a Diego.

O zagueiro Pablo, que chegou a Capital Paulista na manhã deste domingo, ainda vai passar por exames médicos e também não participará do torneio norte-americano. O clube aproveitou para lembrar que Léo Jabá, Léo Santos, Maycon e Guilherme Arana estão com a Seleção Brasileira Sub-20, e Mantuan e Carlinhos ainda estão envolvidos na briga pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A dupla será integrada ao time principal em seguida.

Além da lista com os 31 nomes que vão para a Copa Flórida, o Corinthians aproveitou para anunciar a numeração que os atletas devem adotar pelo menos nesse início de temporada. Destaque para Romero, que segue com a 11, apesar da possível chegada de Drogba, que ficou famoso com a mesma numeração, e Jô, que recebeu a 7. Pablo ainda não figura nessa lista.

Confira os jogadores que participarão da Copa Flórida:

Goleiros: Cássio, Diego e Caíque

Laterais: Fagner, Léo Príncipe e Moisés

Zagueiros: Yago, Balbuena, Vilson e Pedro Henrique

Volantes: Fellipe Bastos, Gabriel, Cristian, Jean, Marciel, Camacho, Warian e Paulo Roberto

Meias: Marlone, Guilherme, Giovanni Augusto, Rodrigo Figueiredo, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Jô, Romero, Kazim, Mendoza, Luidy e Bruno Paulo

Confira a numeração de camisa que será usada por cada atleta:

Goleiros

Cássio – 12

Walter – 27

Matheus Vidotto – 1

Diego – 37

Caíque – 40

Laterais

Fagner – 23

Léo Príncipe – 32

Moisés – 6

Guilherme Arana – 13

Zagueiros

Yago – 3

Balbuena – 4

Vilson – 15

Pedro Henrique – 34

Léo Santos – 14

Volantes

Fellipe Bastos – 35

Gabriel – 5

Cristian – 16

Jean – 21

Marciel – 22

Camacho – 29

Warian – 33

Paulo Roberto 28

Meias

Marlone – 8

Guilherme – 10

Giovanni Augusto – 17

Rodrigo Figueiredo – 19

Rodriguinho – 26

Marquinhos Gabriel – 31

Atacantes

Jô – 7

Romero – 11

Kazim – 18

Mendoza – 20

Luidy – 25

Bruno Paulo – 36