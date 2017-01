Corinthians deve ceder Yago para ter Pottker após o Paulista

O Corinthians avançou na negociação com a Ponte Preta para se reforçar com o atacante William Pottker, após a disputa do Campeonato Paulista, marcado para acontecer entre os dias 5 de fevereiro e 7 de maio. Para que a contratação se concretize, contudo, o Timão deve ceder por empréstimo o zagueiro Yago, além de Lucca, que já fez exames médicos em Campinas.

A inclusão de Yago na negociação foi uma solução encontrada pela diretoria alvinegra para compensar uma insatisfação da cúpula da Macaca, que teria se irritado por não ter sido avisada do interesse corintiano em Pottker. A agremiação de Parque São Jorge sondava a situação do atacante desde o ano passado.

Ex-conselheiro do Corinthians, o empresário Fernando Garcia é o intermediador das conversas e mantém contato frequente com Alessandro, gerente de futebol do Alvinegro. Garcia representa Pottker e Lucca, sendo um dos interessados para que a negociação se concretize. Assim, a tendência é que o jogador de 23 anos reforce o elenco corintiano a partir do Campeonato Brasileiro.

Após fazer um bom Estadual na Penapolense, William Pottker seguiu para a Ponte Preta e foi um dos destaques do Brasileirão, terminando a competição como artilheiro, empatado com Fred e Diego Souza, com 14 gols cada.

Até o momento, o Corinthians anunciou sete reforços para a temporada 2017: os atacante Jô, Luidy, Kazim, os volantes Gabriel, Paulo Roberto e Fellipe Bastos, além do zagueiro Pablo.