Timão desafia favoritismo do Verdão em Derby quase centenário

Sem comemorar uma vitória sobre o Palmeiras há mais de dois anos – foram dois empates e quatro derrotas desde 8 de fevereiro de 2015 –, o Corinthians tentará reencontrar a paz que não tem desde a temporada passada justamente diante do seu grande rival. O jogo com início previsto para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, em Itaquera, será ainda mais especial por abrir as comemorações do centenário do Derby.

O primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras ocorreu em 6 de maio de 1917, também pelo Campeonato Paulista, no Palestra Itália. A equipe alviverde ganhou por 3 a 0 na ocasião, com gols de Caetano. Desde então, os palmeirenses acumularam 125 ou 126 triunfos contra 120 ou 122 dos corintianos, com 106 ou 110 empates – os historiadores dos dois clubes divergem em relação aos números.

Assim como nos primórdios do Derby, o momento atual do Palmeiras é melhor. O time conquistou o último Campeonato Brasileiro e, com a colaboração de sua patrocinadora, investiu bastante em reforços para esta temporada. Na rodada passada do Estadual, empolgou com uma goleada por 4 a 0 sobre o Linense. Do outro lado, o Corinthians vem de um ano sem conquistas e segue sob desconfiança de seus torcedores, festejando só uma série de triunfos por 1 a 0 em 2017 – o último deles no sábado, em cima do Grêmio Osasco Audax.

“O time está muito bem”, contrariou o centroavante Kazim, autor do gol da vitória na rodada anterior. “Estamos muito unidos. Temos 30 jogadores em condições de jogar. Começando bem, poderemos alcançar mais, mais e mais. Dá para conquistar algum título neste ano. Espero”, acrescentou o inglês naturalizado turco.

A presença de Kazim será uma das novidades na escalação do Timão. Jô só não atuou em Osasco por precaução, mas viu o seu concorrente de posição marcar um gol e agradar ao técnico Fábio Carille. Já o volante Camacho, em luto pela morte do pai, Anízio, em um acidente de elevador, é baixa certa, cedendo espaço para o prata da casa Maycon. Na ponta esquerda, Marlone, outro preservado no fim de semana, barrou o jovem Léo Jabá.

No Palmeiras, o técnico Eduardo Baptista não contará com o meio-campista Moisés, um dos destaques na campanha do título brasileiro de 2016, agora afastado por seis meses em função de uma grave lesão no joelho esquerdo. Vindo de boas atuações, o atacante Keno brigará com o venezuelano Guerra, poupado contra o Linense, e com o volante Thiago Santos pelo posto.

Com presença assegurada no meio-campo, Raphael Veiga acredita que o Verdão ainda poderá melhorar no Campeonato Paulista. “É lógico que não podemos nos acomodar com o que fizemos no último jogo. Precisamos buscar sempre a perfeição. Tivemos dificuldades no início do ano porque eram jogadores diferentes, o treinador não era o mesmo. É o que foi dito por todos: o tempo vai mostrar o que podemos fazer. Não chegamos ao nosso máximo ainda, mas já deu para ver um pouco”, afirmou o meia.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Local: Estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 22 de fevereiro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Marlone; Kazim

Técnico: Fábio Carille

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Michel Bastos, Raphael Veiga, Guerra (Keno ou Thiago Santos) e Dudu; Willian

Técnico: Eduardo Baptista