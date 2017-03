Corinthians ratifica inscrição de Pedrinho na vaga de Vilson

Conforme já havia adiantado o técnico Fábio Carille, o atacante Pedrinho será o substituto do zagueiro Vilson, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na semana passada, no Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) avalizou a troca na relação de inscritos do Corinthians.

Aos 18 anos, Pedrinho foi promovido a profissional após se destacar na conquista da Copa São Paulo, em janeiro, e tem chamado a atenção do técnico Fábio Carille nos treinamentos no CT Joaquim Grava. Ele chegou a ser relacionado para a partida contra o Brusque, na segunda fase da Copa do Brasil, mas permaneceu no banco de reservas.

A oportunidade de disputar o Estadual não deverá ser a única recompensa de Pedrinho pelo bom início de ano. Com contrato válido até 31 de dezembro de 2018, o atacante deverá estender o vínculo mediante valorização salarial.

Antes de ganhar projeção na Copinha, Pedrinho já mostrava desinibição. O garoto que deixou Maceió na pré-adolescência e não conseguiu vingar nas categorias de base de Vitória e São Paulo disse à Gazeta Esportiva, por exemplo, que tinha o mesmo estilo do astro Lionel Messi: “A minha qualidade, a rapidez com a bola, o fato de conduzi-la perto do pé… Isso tudo é um pouco parecido”.