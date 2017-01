Corinthians confirma contratação de Kazim: “O gringo é da favela”

O Corinthians anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do atacante Colin Kazim Richards, acertada praticamente desde o final do ano passado. O jogador inglês naturalizado turco assinou contrato de duas temporadas e se apresenta junto com os demais jogadores no dia 11 de janeiro, no CT Dr. Joaquim Grava, data que marca o início da preparação para a temporada 2017.

“E aí, Fiel, eu sou o Kazim. Tamojunto (sic). O gringo é da favela, valeu!”, disse o atleta, em breve vídeo divulgado nas redes sociais do Alvinegro, mostrando diversos trejeitos e jogos de mão para falar o português.

Atleta que se destacou no Fenerbahce no começo da carreira, o avante de 30 anos chega para ser tanto uma opção pelos lados como para a função de centroavante, atualmente a cargo de Jô. Além da dupla, o Timão já anunciou oficialmente o jovem Luidy e tem tudo certo com o volante Paulo Roberto, ex-Sport. O zagueiro Pablo, o volante Gabriel e o atacante William Pottker também estão perto do clube.

Um dos maiores responsáveis para a investida corintiana sobre o atleta do Coxa foi o volante Cristian, que atuou com o atleta durante sua passagem pela Turquia. Além dele, o meia Alex, outro que se destacou pelo Fenerbahce, também deu boas referências à comissão técnica corintiana.

Colin Kazim-Richards tem 30 anos e iniciou sua carreira internacional jogando pelo Bury, Sheffield United, Celtic, Blackburn, Fenerbahçe, Galatasaray, Olympiakos. No Brasil, Kazim atuou em 2016 pelo Coritiba e disputou 37 jogos pela seleção turca.