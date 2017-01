Corinthians busca seu décimo título da Copinha em final contra o Batatais

Maior campeão da Copa São Paulo de Juniores, o Corinthians tentará atingir a expressiva marca de dez conquistas no mais tradicional torneio brasileiro destinado às categorias de base nesta quarta-feira, no Pacaembu. O adversário na decisão, com início previsto para as 16 horas (de Brasília), será o Batatais, que se classificou após o Paulista ser eliminado em punição imposta pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

“O décimo título é bem emblemático. O Real Madrid, quando ganhou a Liga dos Campeões pela penúltima vez, até chamou aquela conquista de La Décima. Dez é o número da camisa do craque, do melhor do mundo, do Pelé”, comentou o técnico Osmar Loss, que participou das três últimas decisões da Copinha, perdendo para o Santos em 2014, derrotando o Botafogo-SP em 2015 e caindo nos pênaltis diante do Flamengo em 2016. “Rei das Copinhas, não”, rejeitou o apelido.

O bom rendimento com os times sub-20 do Corinthians já assegurou Osmar Loss uma promoção. Passada a final contra o Batatais, conquistando ou não o título, ele irá se tornar auxiliar do técnico Fábio Carille na equipe profissional corintiana. Os garotos deverão ficar a cargo do ex-jogador Coelho, seu homem de confiança.

A expectativa é de que algumas revelações sigam o caminho de Loss em função da envolvente campanha na atual edição da Copa São Paulo. Torcedores organizados já têm cobrado maior aproveitamento dos pratas da casa, chegando a gritar ao final da vitória por 3 a 0 sobre o Juventus nas semifinais: “P… que legal! Se a base fosse o profissional!”. Carille, mesmo com um elenco inchado, está disposto a atender aos apelos.

Entre os mais cotados a ganhar espaço no Corinthians, está o atacante Pedrinho, destaque da equipe. O meia Fabrício Oya era o jogador mais badalado antes da Copinha, porém acabou ofuscado pelas boas atuações do companheiro, que diz jogar como o astro argentino Messi. Na defesa, o zagueiro Del’Amore tem chamado a atenção, enquanto, novamente mais à frente, o centroavante Carlinhos e o volante Mantuan já treinavam com os profissionais desde o ano passado.

Um dos jogadores que caíram no gosto da torcida, contudo, não estará em ação neste meio de semana. O lateral esquerdo Guilherme Romão precisará cumprir suspensão e provavelmente será substituído por Carlos, com características mais defensivas. Como o reserva se recupera de um desconforto muscular, existe também a possibilidade de Osmar Loss improvisar alguém no setor.

Seja como for, os garotos do Corinthians contam com a vitória sobre o Batatais e o título da Copa São Paulo para ganhar ainda mais moral no clube. O time do interior chegou à final como azarão, até porque foi goleado por 5 a 1 pelo Paulista nas semifinais. A equipe de Jundiaí só não irá ao Pacaembu por causa da utilização do zagueiro Heltton Matheus, o chamado “gato”, que competia com o nome (Brendon Matheus) e a idade de um primo.