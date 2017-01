Corinthians busca renovação e espera acerto com Rodriguinho até sexta

O Corinthians encara uma semana decisiva na busca por reforços e definição do grupo de Fábio Carille para a temporada 2017, impulsionada justamente pela reapresentação dos atletas no CT Joaquim Grava, marcada para quarta-feira. Além da procura por contratações, porém, a diretoria tem em mente outra prioridade até sexta: acertar a renovação de contrato do meia Rodriguinho, principal jogador da equipe em 2016, que está garantido apenas até dezembro.

O jogador já foi procurado durante suas férias para saber do interesse e a resposta foi positiva. Animado com o bom desempenho, Rodriguinho só considera possível uma saída para ganhar dinheiro “fora do normal” para padrões brasileiros. Com 28 anos e sem mercado na Europa até o momento, ele vê com bons olhos a possibilidade de ser o líder corintiano em 2017.

Para que isso aconteça, no entanto, tanto o jogador quanto o seu estafe veem uma valorização do trabalho como necessária, principalmente pelo fato de o seu vínculo ser válido apenas até o final deste ano. A ideia da diretoria é estendê-lo por ao menos mais 18 meses, mas a proposta inicial é para que ele permaneça até dezembro de 2019 no Timão.

Com 50% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians, Rodriguinho também pode ter uma outra porcentagem adquirida, aumentando a participação corintiana em uma venda futura. Mercados como o chinês e o dos Emirados Árabes Unidos são apontados como fortes competidores pelo futebol do atleta. Da outra metade, 40% está em poder do Capivariano enquanto os outros 10% ficam com o América-MG.

Além de Rodriguinho, os experientes Cristian e Danilo são os outros jogadores cujo vínculo se encerra ao final da temporada. Por serem atletas de 33 e 36 anos, respectivamente, no entanto, ambos terão de demonstrar boa capacidade física para que os contratos sejam renovados.