Corinthians avança em negociação por ex-palmeirense Gabriel

O Corinthians confia na possibilidade de contratar o volante Gabriel, já desligado do Palmeiras e atualmente com os direitos ligados ao Monte Azul. Caso não acerte com um clube europeu, o volante de 24 anos deve chegar ao Parque São Jorge para a temporada de 2017.

O Corinthians avançou na negociação com Gabriel e inclusive trabalha com a possibilidade de anunciar o reforço de maneira oficial na próxima semana. No entanto, a OTB Sports, empresa responsável por gerenciar a carreira do atleta, não desistiu de negociá-lo com o futebol europeu – o Genoa surge como principal candidato.

Pelo Palmeiras, Gabriel participou dos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016. Prejudicado por uma grave lesão no joelho e um problema muscular, o meio-campista deixou o Palestra Itália com um total de três gols em 59 partidas.

Após definir seu desligamento do Palmeiras, Gabriel publicou uma mensagem de despedida e informou que, em conjunto com seus empresários, vem estudando as propostas recebidas. Ele ainda disse ter a certeza de que defenderá “um clube com ambições gigantes” em 2017.

Depois de enfrentar concorrência intensa para atuar na posição de volante pelo Palmeiras, Gabriel não teria muitas dificuldades para ser titular no Corinthians, uma vez que o veterano Cristian já não goza do prestígio de outros tempos e Warian ainda é um novato.

O time alvinegro já anunciou oficialmente os atacantes Jô, Kazim e Luidy. A agremiação tem tudo certo com o volante Paulo Roberto, que estava no Sport. William Pottker, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta, também pode ser confirmado em breve.