Corinthians atrai torcida à loja em Itaquera com troféu de título de 2015

O Corinthians encontrou uma maneira de tentar atrair mais torcedores à loja Poderoso Timão do seu estádio, em Itaquera. Na segunda-feira de 16 de janeiro, das 13 horas às 17 horas, o clube deixará o último troféu que conquistou no futebol profissional, o do Campeonato Brasileiro de 2015, em exposição no local.

A iniciativa é uma forma de melhorar o movimento da loja, que ainda sofre com a ausência de um tour pelo estádio. A má fase do Corinthians, vivenciada após o desmanche do elenco que conquistou justamente a taça de 2015, também prejudica o comércio.

Não é a primeira vez em que o Corinthians recorre a um dos seus troféus para atrair a atenção dos torcedores para a loja de Itaquera. Quando a taça da Copa Libertadores da América de 2012 esteve por lá, cerca de 200 torcedores marcaram presença; com a do Mundial, foram aproximadamente 300.

Para tirar fotografias do troféu do Brasileiro de 2015, não é necessário comprar qualquer produto na Poderoso Timão. Basta ir até lá no dia do evento.