Corinthians aproveita 6 a 1 do Barcelona para provocar o São Paulo

O Corinthians aproveitou a goleada que o Barcelona aplicou sobre o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, por 6 a 1, pela Liga dos Campeões, para provocar o São Paulo. O placar foi o mesmo do histórico triunfo corintiano diante do rival em 22 de novembro de 2015, em Itaquera.

“Você disse… 6 x 1?!”, publicou o Corinthians, em suas redes sociais, com uma imagem do placar eletrônico do seu estádio no dia da goleada. Na ocasião, o time dirigido por Tite acabara de ser campeão brasileiro, recebendo o troféu após a partida. Para completar a festa, o goleiro Cássio ainda defendeu um pênalti cobrado pelo centroavante Alan Kardec.

Desde então, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram quatro vezes, com uma vitória para cada lado e dois empates. O triunfo são-paulino também foi elástico – por 4 a 0, no Morumbi, desestabilizando a equipe que era comandada por Oswaldo de Oliveira naquele 5 de novembro de 2016.

Um novo Majestoso já tem data marcada. O reencontro entre os rivais será no domingo de 26 de março, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.