Corinthians apresenta patrocinador e diretor promete camisa de R$ 100 mi

O Corinthians apresentou nesta sexta-feira um novo patrocinador para sua camisa e fez projeções ousadas a respeito dos ganhos com marketing para 2017. Logo após o anúncio oficial de que a FoxLux, empresa paranaense de matériais elétricos, lâmpadas e ferramentas, vai ocupar a barra da camisa na parte traseira por um ano, o diretor de marketing do Timão, Fernando Salles, assegurou que o clube ainda vai arrecadar muito dinheiro na temporada.

“Eu vi uma reportagem falar recentemente que a nossa camisa valia R$ 64 milhões. Não sei de onde saiu o valor de 64 milhões para o Corinthians. Só posso garantir que, com nossos dois grandes patrocinadores, mais o valor pago pela Nike, os valores superam muito esse montante”, disse Salles, antes de fazer uma projeção ousada para um país em crise. “Tenho certeza que neste ano nós vamos chegar a R$ 100 milhões (de patrocínios)”, assegurou.

Recentemente, o Timão anunciou parcerias com a escola de idiomas Minds, que ocupa a manga, e a empresa de telefonia Alcatel, que fica localizada na região do ombro. Além disso, o clube do Parque São Jorge tem vínculo master com a Caixa Econômica Federal até abril deste ano e já negocia com o banco para prorrogar o contrato por pelo menos mais uma temporada.

“Estamos finalizando as negociações com a Caixa. Não é uma coisa muito fácil porque é uma empresa governamental e tem muitos pólices, tem que passar pelo TCU (Tribunal de Contas da União)… estamos finalizando algumas cláusulas agora. Como a gente tem tempo, nosso contrato vai até dia 12 de abril, vamos fazendo com muita calma e acredito que a gente vai chegar bem”, avaliou o diretor.

Com os patrocínios já acertados, o Alvinegro ainda pode negociar a parte superior das costas, o calção e o número da camisa, posto que era ocupado pela Tim até o final do ano passado. Além disso, o clube tem investido em outras possibilidades de patrocínio, como redes sociais e o estádio de Itaquera. Para que isso aconteça, porém, teve de “abrir caminho” para empresas sem grande nome no mercado paulista.

“Foi um namoro de muitos e muitos anos. Somos uma empresa do Paraná, temos uma posição lá, mas não temos grande inserção no mercado de trabalho aqui em São Paulo. Por isso viemos atrás disso. Estamos completando 20 anos de empresa neste ano, somos sobreviventes e vamos continuar sobreviventes. Sempre times da elite são só grande patrocinadores, mas o Corinthians viu que era uma empresa séria, com total condição de trazer bons frutos ao time”, concluiu Eloir Pereira, gerente de marketing da FoxLux.