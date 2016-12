Corinthians anuncia redução no preço dos ingressos de Itaquera para 2017

De olho na nova temporada, o Corinthians promoveu uma readequação dos preços dos setores do estádio de Itaquera, assim como uma nova configuração dos espaços, de acordo com a centralização deles em relação ao gramado. Nesta readequação, os torcedores do Corinthians passarão a contar com 35 mil ingressos, ou 76% da capacidade total da arena, com valores abaixo de R$ 100.

O setor Norte terá o valor mínimo exigido em regulamento para o Campeonato Paulista, de R$ 40, e o setor Oeste Superior terá uma redução de mais de 40% no valor do ingresso, passando a custar R$ 68 (valor cheio). Todos esses preços não consideram os benefícios dos sócios do programa Fiel Torcedor, que seguem com descontos a partir de 20%, de acordo com o plano adquirido. Dessa forma, o Oeste Superior, que chegou a ser o segundo setor mais caro do local, deve ter a maior parte das suas cadeiras vendidas por R$ 55.

O setor Leste, por outro lado, aumentou R$ 4 seu valor e passa a contar com subdivisões. Foi criado setor Leste Central (Superior e Inferior), R$ 14 mais caro que o restante da arquibancada. Já o setor Oeste Inferior terá o setor Oeste Corner, que mesmo não sendo tão central quanto os assentos dos sócios-torcedores do Plano Minha Nação (PSL), traz ingressos a R$ 128 (valor cheio) e, na avaliação dos responsáveis, uma visão privilegiada do gramado.

A ideia de povoar mais o setor Oeste Superior se dá também pela forma de acesso ao lugar. Diferentemente das outras partes, quem entra ali encontra o Átrio – espaço de ativações e atrações especiais do estádio, onde encontra-se, também, o Museu do Povo e o escudo gigante de aço do Timão. Na parte Sul, o ingresso passa de R$ 50 para R$ 55.

A precificação e a repaginação dos setores foram baseadas em alguns fundamentos levaram em conta a proximidade do centro do campo e a ampla variação de preço. Para chegar à essa nova proposta, a administração levou em conta, também, o comportamento de compra do corintiano, o cenário econômico atual do Brasil e alguns estudos em outras arenas ao redor do mundo.

Nos últimos jogos da temporada, por exemplo, a parte Oeste do estádio ficou praticamente vazia, algo que forçou a mudança. Em breve, também serão anunciados pacotes para compra conjunta dos primeiros jogos da temporada 2017 pelos sócios do programa Fiel Torcedor.