Após recusa de Rueda, Corinthians efetiva Carille como treinador

O Corinthians anunciou seu novo treinador de maneira oficial no começo da tarde desta quinta-feira. Com o cargo vago desde a dispensa de Oswaldo Oliveira, o clube alvinegro decidiu efetivar o auxiliar técnico Fábio Carille após o insucesso na tentativa de trazer o colombiano Reinaldo Rueda.

Desde que o Corinthians decidiu demitir Oswaldo, nomes como Guto Ferreira, Dorival Júnior e Marcelo Oliveira foram especulados. De acordo com o diretor de futebol Flávio Adauto, no entanto, a única investida oficial foi por Rueda, que recusou por motivos de saúde.

“Se não falou comigo, com o Roberto (presidente) ou com o Alessandro (gerente de futebol), não falou com ninguém. Muitos nomes foram oferecidos, mas o único oficialmente buscado foi o Rueda”, disse Adauto. “Desafio alguém a mostrar que mantive contato com algum outro treinador”, completou.

Ao longo da busca por um novo técnico, Fábio Carille foi mantido informado sobre todos os detalhes das negociações. Com a recusa do técnico colombiano, campeão da Copa Libertadores com o Atlético Nacional, o clube decidiu apelar ao auxiliar técnico novamente.

“Ninguém mais adaptado ao Corinthians e com mais conhecimento do elenco do que o Fábio Carille. Já está há oito anos no clube e você não passa esse tempo aqui impunemente. Não precisamos explicar nada a ele”, disse Adauto, sentado ao lado do novo treinador.

Fábio Carille integra a comissão técnica do Corinthians desde a temporada de 2009. Discípulo de Tite, ele assumiu o comando da equipe alvinegra duas vezes no ano de 2016, após a saída do atual treinador da Seleção Brasileira e da dispensa de Cristóvão Borges.

Desde a saída de Tite, contratado pela CBF no último mês de junho, Fábio Carille é o treinador com melhor aproveitamento no Corinthians (quatro vitórias, um empates e três derrotas). Ele ainda não firmou o novo contrato com o clube, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Antes de iniciar sua carreira fora dos gramados, Carille atuou como zagueiro e lateral esquerdo. Ele teve uma breve passagem pelo Corinthians de agosto a dezembro de 1995 e encerrou sua trajetória pelo Barueri em 2007, quando passou a atuar como auxiliar técnico.