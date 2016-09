Corinthians antecipa concentração para tentar reagir diante de rival

Vídeos destaque Paulo Nobre se envolve em confusão com torcedor do Flamengo

O Corinthians voltou a trabalhar no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira, dia seguinte ao empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, e não deixará o seu complexo de treinamentos até sábado. A concentração foi antecipada em função da importância do clássico do fim de semana contra o Palmeiras, em Itaquera.

“Ninguém é bobo. A gente sabe que esse jogo, além de histórico por envolver a maior rivalidade do Brasil, tem alguns toques a mais pelo fato de o rival estar na liderança e porque o Corinthians atravessa uma fase em que todos têm aquela dúvida”, justificou o diretor de futebol Eduardo Ferreira, ao comunicar a decisão de deixar os jogadores reclusos já a partir desta quinta-feira.

No final da passagem de Tite, hoje na Seleção Brasileira, o Corinthians passou a se espelhar no procedimento adotado por muitos clubes europeus e abolir concentrações até mesmo em vésperas de jogos considerados decisivos. Atualmente, no entanto, toda precaução é válida. Irregular no Campeonato Brasileiro, ocupando a quinta colocação, o time tem sido bastante contestado por torcedores, que pedem a demissão do técnico Cristóvão Borges.

“Mas o Corinthians vai forte para o clássico. Estamos lutando em todos os jogos. Não está faltando vontade. No sábado, com um plus, será o momento de brigar e trazer os três pontos, diminuindo a diferença para o rival para quatro pontos”, esperançou-se Edu Ferreira, para quem “não tem nada perdido” na disputa pelo título nacional.

No primeiro dia de sua concentração, o Corinthians realizou um treinamento leve, com apenas os reservas no gramado – os titulares da partida contra o Coritiba fizeram um trabalho regenerativo. A escalação para o Derby será definida por Cristóvão Borges na manhã de sexta-feira.

