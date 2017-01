Corinthians acerta valores com Pablo e espera liberação do Bordeaux

O Corinthians acertou nesta quarta-feira o salário e o tempo do contrato de empréstimo do zagueiro Pablo, nome mais desejado para a zaga no Alvinegro. Para que haja o anúncio oficial do atleta, porém, resta esperar a liberação do Bordeaux, clube detentor dos direitos econômicos do atleta. Já ciente da negociação, o clube francês recebeu a proposta alvinegra e não deve impor dificuldades para a chegada do atleta.

“A parte do Pablo está acertado com o Corinthians. Agora só falta o Bordeaux concordar com o empréstimo”, disse à Gazeta Esportiva o empresário do atleta, Fernando César, que mostrou otimismo em um desfecho positivo da transação. A ideia é que Pablo chegue ainda nesta semana ao Brasil para realização de exames e já participe da pré-temporada do clube nos Estados Unidos.

Os trâmites que restavam foram resolvidos nesta quarta-feira, quando o jogador definiu uma redução salarial para ase adequar à realidade corintiana. Mesmo ganhando menos, Pablo e seu empresário acreditam que, em uma temporada pelo Corinthians, o defensor pode se valorizar e voltar com moral para a França. Além disso, haverá um preço fixado pelos seus direitos caso o Timão se interesse.

Atualmente, Pablo não está jogando com frequência no Bordeaux-FRA, clube que adquiriu seus direitos por cerca de R$ 25 milhões no ano passado. Comparativamente, o defensor saiu mais caro do que Malcom, revelação alvinegra que defende o mesmo time francês.

Com o anúncio do atleta, o Timão terá quatro reforços certos para 2017, ao lado dos atacantes Jô, Kazim e Luidy. Os volantes Paulo Roberto e Gabriel, que já têm tudo acertado, ainda não assinaram contrato, último impeditivo para o anúncio oficial.