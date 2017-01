Corinthians acerta empréstimo de Alan Mineiro para a Ferroviária

Reforço que fracassou no Corinthians de 2016, o meia Alan Mineiro foi emprestado para a Ferroviária para a disputa do Campeonato Paulista. Aos 29 anos, ele já atuou pelo clube do interior entre 2014 e 2015, quando se tornou artilheiro do time, com oito gols marcados, além de ter sido decisivo para o acesso à elite estadual.

“A Ferroviária é um lugar em que me sinto muito bem, em que as coisas acontecem para mim. No ano passado, não tive um bom segundo semestre. Nada melhor do que voltar a um ambiente como esse, para poder me recuperar e voltar para o Corinthians depois”, ambicionou Alan Mineiro.

O meia também não teve um bom primeiro semestre no ano passado. Apresentou-se ao Corinthians muito fora de forma após deixar o Bragantino, o que fez o técnico Tite demorar a aproveitá-lo. Mais tarde, o atual comandante da Seleção Brasileira seria criticado por apostar em Alan Mineiro como titular contra o uruguaio Nacional, algoz do Corinthians na Copa Libertadores da América.

Alan Mineiro tem 12 jogos a serviço do Corinthians, com dois gols marcados, o primeiro em uma vitória por 3 a 0 sobre o Novorizontino e o segundo em uma goleada por 4 a 0 em cima do Red Bull Brasil, no último Campeonato Paulista. O meia também acumula passagens por Rio Branco-PR, São Bernardo, Paulista, Boa Esporte e Icasa, além de ter defendido o paraguaio Guaraní e o japonês Albirex Niigata.