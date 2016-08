Com sete desfalques, Cristóvão leva 21 atletas para encarar o Flu

Acostumado a ter de cortar alguns jogadores e a ver até alguns nomes passarem meses sem conseguir uma chance na equipe devida à farta oferta de opções no elenco, o Corinthians levará apenas 21 jogadores para a partida desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Fluminense, no estádio de Edson Passos, em Mesquita (RJ), duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O técnico Cristóvão Borges acabou atrapalhado por sete desfalques, sendo o último deles o mais preocupante: o meia Danilo, que acabara de se recuperar de uma lesão na panturrilha da perna direita, sofreu uma grave contusão no treinamento desta terça, no CT Joaquim Grava, e teve de ser encaminhado de ambulância para um hospital próximo ao local. Aos 37 anos, o armador tem contrato apenas até dezembro.

Além do camisa 20, o treinador não poderá contar com Fagner, único titular da lista, a serviço da Seleção Brasileira. Romero está com o Paraguai, também para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto Guilherme Arana servirá ao time sub-20 do Brasil em uma série de amistosos na Inglaterra. Léo Santos, zagueiro de 18 anos, completa o grupo do técnico Tite no Equador. O atacante Rildo (problema na coxa esquerda) e o goleiro Matheus Vidotto (amigdalite) fecham a lista.

Soma-se a isso o fato de o volante Jean e o atacante Gustavo, contratados recentemente, já terem atuado pelos seus ex-clubes nesta edição da competição, ficando impossibilitados de vestir a camisa do Timão no mata-mata. A dupla, porém, nem sequer estreou pelo Alvinegro.

Confira os 21 atletas relacionados para o embate:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque França

Laterais: Léo Príncipe e Uendel

Zagueiros: Yago, Balbuena, Vilson e Pedro Henrique

Volantes: Cristian, Elias, Willians e Camacho

Meias: Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme e Marlone

Atacantes: Bruno Paulo, Lucca e Isaac

