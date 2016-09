Com infecção estomacal, Fagner não encara o Sport em Itaquera

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

O Corinthians informou nesta quarta-feira que o lateral direito Fagner se apresentou com quadro de infecção gastrointestinal após servir à Seleção Brasileira e foi encaminhado ao Hospital São Luis, em São Paulo, para tratamento clínico. O jogador não será relacionado para o jogo contra o Sport nesta quinta feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera, abrindo espaço para a manutenção de Léo Príncipe na equipe.

O jogador já havia apresentado o problema quando estava com o Brasil, ficando fora da lista de relacionado para a vitória sobre a Colômbia por 2 a 1, na terça, na Arena da Amazônia. Mesmo sem estar em condições de entrar em campo, o defensor ficou no banco de reservas com o uniforme de jogo.

Com a sua ausência, a primeira por motivos físicos neste ano, Léo Príncipe ganhará mais uma chance de ser titular. O garoto de 20 anos atuou no último jogo do time, o duelo de ida contra o Fluminense, em Mesquita (RJ), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, saiu de campo bastante elogiado pelo técnico Cristóvão Borges, além de ter sido o autor do passe para o gol de Rodriguinho no empate por 1 a 1.

Será a segunda vez que Léo atuará em Itaquera pelo Alvinegro. Na primeira, teve atuação razoável no 1 a 1 contra o Figueirense, ainda pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta, o provável time tem Cássio; Léo Príncipe, Yago, Vilson e Uendel; Cristian, Camacho, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone; Lucca.

Recomendado para você