Com Fagner na Seleção, Léo Príncipe vive expectativa para seguir titular

Next

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Aos 20 anos, Léo Príncipe vive a expectativa se voltará a ser titular na lateral direita no Corinthians. Dono da posição no clube, Fagner está com a Seleção Brasileira e ainda é dúvida se conseguirá retornar a tempo de enfrentar o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira.

“É claro que sempre vou querer jogar, mas se o Fagner retornar e estiver em condições, vou aceitar com a maior tranquilidade. De qualquer forma, seguirei trabalhando para estar preparado para fazer uma boa partida”, disse Léo Príncipe.

Sua estreia como profissional foi contra o Figueirense, aproveitando uma suspensão de Fagner, e o jovem foi muito bem, sendo elogiado por Cristóvão. Na última quinta-feira, Léo voltou a estar entre os onze para enfrentar o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e deu a assistência para o gol de Rodriguinho.

“Acho que consegui ir muito bem [contra o Fluminense]. Correspondi na ausência do Fagner, um dos melhores jogadores no momento. Conseguir dar uma assistência e fui elogiado por todos. Quero agora ter regularidade e ajudar o time”, analisou o lateral.

Reserva no grupo da Seleção que enfrentará a Colômbia, nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), em Manaus, Fagner terá um dia para retornar ao Corinthians e se preparar para entrar em campo na quinta-feira. Caso não tenha condições de jogo, Léo Príncipe deve seguir como titular para o confronto contra o Sport, às 19h30 (de Brasília), no Estádio de Itaquera.

Recomendado para você