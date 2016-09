Com dores na coxa, Guilherme vira dúvida para encarar o Sport

O meia Guilherme, que deixou a partida contra o Fluminense, na última quarta-feira, sentindo dores na coxa direita, ficou fora do treino de reapresentação da equipe, neste sábado, e é dúvida para encarar o Sport, na quinta, às 19h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera. O jogador realizou apenas um trabalho regenerativo e será reavaliado durante a semana para saber a gravidade do problema.

De acordo com o médico do clube, Ivan Grava, a contusão é no músculo posterior da coxa direita e incomodou o jogador desde o embate frente aos cariocas, tanto que forçou a sua saída de campo para a entrada de Lucca, como já havia revelado o técnico Cristóvão Borges. A previsão é que ele realize um exame de imagem na segunda-feira para que possa ser diagnosticado o grau da lesão.

Titular nas três últimas partidas, Guilherme exerceu a função de “falso 9” contra Vitória, Ponte Preta e Fluminense, recebendo elogios do treinador pela boa participação no primeiro jogo. Contra os campineiros, porém, acabou substituído aos 18 minutos da etapa inicial devido à expulsão do zagueiro Balbuena, quando o comandante viu a necessidade de recompor a sua zaga com o garoto Pedro Henrique.

Já contra o Flu, o camisa 10 teve participação discreta na armação das jogadas e era provável substituição mesmo se não estivesse machucado. Com a regularização de Gustavo, agora único nome para a posição no elenco, a possibilidade de Guilherme perder um lugar entre os titulares fica ainda maior.

Rildo deve ficar

Especulado como possível reforço de Botafogo e São Paulo, o atacante Rildo segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e correu ao redor do gramado do CT neste sábado. Segundo a diretoria, não houve qualquer proposta para sua saída e as sondagens, que chegaram a ser fortes, já esfriaram. Dessa forma, é provável que ele permaneça no Timão até o final do ano.

