Com Carille, Timão pode ter cinco nomes da base entre os titulares

A efetivação do técnico Fábio Carille pode dar ao Corinthians uma nova cara em 2017, formada principalmente por jovens jogadores oriundos das categorias de base do clube. Conhecedor da garotada e responsável pela adaptação daqueles que ocupam o setor defensivo, o treinador deve ter ao menos cinco nomes do “Terrão” em sua formação titular.

O primeiro é, naturalmente, o lateral direito Fagner, único atleta do clube convocado para a Seleção Brasileira. Os outros seriam o zagueiro Pedro Henrique, o lateral esquerdo Guilherme Arana, o volante Maycon e o atacante Léo Jabá, todos nomes que estavam no clube ao menos em alguma parte da última temporada.

No caso de Pedro Henrique, a sua promoção à titularidade envolve uma disputa interna com Vilson e Balbuena, utilizados na reta final do Brasileiro por Oswaldo de Oliveira. O garoto, porém, agrada Carille, que sempre deu boas recomendações sobre ele aos treinadores alvinegros, e deve ganhar uma chance durante o Campeonato Paulista.

Arana, por sua vez, é o mais experimentado dos jovens, mas tem na figura de Uendel um impeditivo para assumir a titularidade. O alento para ele, porém, é o fato de que o próprio Carille foi quem recomendou a Oswaldo de Oliveira a escalação de Uendel como meia, na partida contra o Internacional, fato que se repetiu por cerca de 20 minutos contra o Cruzeiro.

Com uma possível negociação de Rodriguinho com o futebol do exterior, essa pode ser uma novidade no esquema alvinegro, abrindo espaço para que Arana, após dois anos no profissional, se firme de vez como titular da posição.

Já Maycon, emprestado por Cristóvão Borges para a Ponte Preta devido a um “excesso de opções” como volante, na avaliação do antigo treinador, chega com status de titular. Seus concorrentes serão o Rodriguinho e Camacho, mas é possível que os três atuem juntos no meio-campo, com o ex-Osasco Audax sendo recuado para a função de primeiro volante. Marciel, também da base, é outro que briga no setor.

Na frente, Jabá, um dos xodós da torcida e que teve apenas uma chance no profissional até o momento, entrará de igual para igual com os últimos nomes utilizados no setor, como Marlone e Marquinhos Gabriel, além do recém-contratado Luidy. Aposta já endossada por Tite, ele é mais um que deve pintar entre os titulares logo no Paulistão.

Com a reapresentação do elenco marcada para o dia 11 de janeiro, Carille terá até lá para receber reforços além de Luidy e Jô e montar o seu cronograma de treinos. Logo na sequência, no dia 15, ele viaja para os EUA, onde joga o Torneio da Flórida entre 18 e 21 de janeiro. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para o dia 5 de fevereiro, contra o São Bento, fora de casa.