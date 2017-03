Clássico alvinegro em Itaquera já tem 26 mil ingressos vendidos

Líder do Grupo A e dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe o Santos às 18h30 (de Brasília) deste sábado, pelo Estadual, e deve receber no seu estádio o melhor público do ano. Até o momento, 26 mil ingressos foram vendidos para o confronto, número próximo dos 30 mil que presenciaram a heroica vitória sobre o Palmeiras, no Derby do dia 22 de fevereiro.

Assim como todos os outros clássicos desde o Paulista do ano passado, quando um homem acabou morrendo em meio a uma briga de corintianos e palmeirenses próxima a uma estação de metrô da capital, apenas torcedores do time da casa poderão comparecer à partida, dando ao Timão 100% da carga a ser comercializada.

Os aficionados podem comprar o ingressos nos pontos de venda do Parque São Jorge, da Arena Corinthians (Bilheteria Portão A) e das Lojas Poderoso Timão do Shopping D, Tietê Plaza e Rua Augusta, sempre das 12h às 17h, até esta sexta-feira (03).

No dia do jogo, a venda prossegue pela internet até as 13h45 e, na parte física, somente em Itaquera, das 12h até o horário da partida.

Veja abaixo os setores disponíveis:

Leste Lateral (Superior): R$ 84 (R$ 42 meia-entrada)

Leste Central (Superior): R$98 (R$ 49 meia-entrada)

Oeste Corner: R$ 128 (R$ 64 meia-entrada)

Oeste Inferior: R$ 178 (R$ 89 meia-entrada)