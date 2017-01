CBF divulga tabela e paulistas terão mata-mata no segundo jogo do ano

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quinta-feira a tabela da Copa do Brasil e determinou duelos de “mata” logo de cara para Corinthians e São Paulo. Três e quatro dias após a estreia dos dois rivais na temporada 2017, respectivamente, eles já terão pela frente os duelos eliminatórios da primeira fase da competição. O sorteio que definiu os duelos foi realizado em dezembro do no ano passado.

O Timão, que estreia no Campeonato Paulista contra o São Bento, fora de casa, no dia 5 de fevereiro, três dias depois terá de encarar a Caldense, também na casa do adversário, em jogo único. A situação é semelhante à do Tricolor, que abre o Estadual contra o Audax, como visitante, e depois terá de viajar para encarar o Moto Club, no Maranhão, no dia 9 de fevereiro.

Os jogos serão disputados a partir de fevereiro. Na primeira fase, com partida única, a equipe melhor posicionada no Ranking Nacional de Clubes da CBF terá a vantagem do empate para garantir a classificação, mas o confronto será na casa do time que estiver em posição inferior no ranking. Em caso de empate na segunda fase, que também terá jogo único, o classificado será conhecido na disputa de pênaltis.

Além da primeira data, que abrigará 20 embates, outros 20 duelos serão realizados nos dias 15 e 16 do mesmo mês. A segunda fase mantém o padrão de jogo único, com a disputa ficando para os dias 22 e 23 fevereiro, além de 28 deste mês e 1º de março.

No total, são 40 jogos na fase inicial do torneio, da qual não participarão os oito times classificados para a Libertadores, além de Atlético-GO, Paysandu e Santa Cruz, que só entram a partir das oitavas de final. Essa parte só terá início no final de abril, juntamente com as disputas da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. A final será nos dias 7 de setembro e 12 de outubro.

Confira os dias dos confrontos abaixo:

Dia 8 de fevereiro

Caldense-MG x Corinthians-SP

Vitória da Conquista-BA x Coritiba-PR

Ferroviária-SP x ASA-AL

Luziânia-DF x Vitória-BA

Campinense-PB x Ponte Preta-SP

Rondoniense-RO x Cuiabá-MT

São Bento-SP x Paraná-PR

PSTC-PR x Ypiranga-RS

Audax-SP x América-RN

CSA-AL x Sport-PE

Sete de Setembro-MS x River-PI

Gurupi-TO x Londrina-PR

São Raimundo-PA x Fortaleza-CE

São Francisco-PA x Botafogo-PB

Atlético-AC x América-MG

Sinop-MT x Salgueiro-PE

Altos-PI x CRB-AL

Dia 9 de fevereiro

Moto Club-MA x São Paulo-SP

São José-RS x Sampaio Corrêa-MA

Santos-AP x Vasco da Gama-RJ

Dia 15 de fevereiro

Uniclinic-CE x Portuguesa-SP

Boavista-RJ x Ceará-CE

Rio Branco-AC x Figueirense-SC

Comercial-MS x Joinville-SC

Volta Redonda-RJ x Cruzeiro-MG

Murici-AL x Juventude-RS

Globo-RN x Fluminense-RJ

Princesa do Solimões-AM x Internacional-RS

Friburguense-RJ x Oeste-SP

Guarani de Juazeiro-CE x Náutico-PE

Brusque-SC x Remo-PA

URT-MG x Luverdense-MT

Desportiva-ES x Avaí-SC

São Raimundo-RR x Boa Esporte-MG

Itabaiana-SE x Goiás-GO

Anápolis-GO x Bragantino-SP

Ceilândia-DF x ABC-RN

Dia 16 de fevereiro

Sergipe-SE x Bahia-BA

Santo André-SP x Criciúma-SC

Fast Clube-AM x Vila Nova-GO