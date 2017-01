Cássio treina nas férias e mostra animação para o início da temporada

A preparação para a próxima temporada já começou nas férias. Quero chegar bem pra fazer uma ótima pré temporada e voltar com tudo aos gramados. Um vídeo publicado por Cássio Ramos (@rcassio12) em Jan 4, 2017 às 5:56 PST

Acostumado a enfrentar problemas para entrar em forma em inícios de temporada, o goleiro Cássio antecipou a sua preparação para 2017. Nesta quarta-feira, exatamente uma semana antes de ter que se reapresentar ao Corinthians, o campeão mundial de 2012 divulgou um vídeo em que aparece fazendo exercícios físicos na praia.

“A preparação para a próxima temporada já começou nas férias. Quero chegar bem para fazer uma ótima pré-temporada e voltar com tudo aos gramados”, publicou Cássio, recebendo o incentivo de muitos corintianos que o seguem nas redes sociais.

Apesar do seu prestígio no Corinthians, Cássio terminou 2016 como reserva do amigo Walter. Ainda assim, assegurou não ter o desejo de deixar o clube depois de flertar com o Grêmio, clube que o revelou, no decorrer da temporada. Há um ano, ele também viu uma transferência para o Besiktas, da Turquia, acabar frustrada.

Agora, Cássio quer deixar para trás os problemas físicos e as falhas técnicas do ano que passou. Além dos treinos na praia, ele conta com a admiração de Fábio Carille – que o escalava quando dirigiu o Corinthians, entre a demissão de Cristóvão Borges e a chegada de Oswaldo de Oliveira – para barrar Walter novamente.