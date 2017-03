Cássio reclama de Claus após derrota: “Não dá para falar com ele”

O goleiro Cássio, do Corinthians, admitiu que a bola bateu em sua mão após o pênalti batido por Alan Mineiro na derrota por 1 a 0 para a Ferroviária, neste domingo, lance que chamou tanta atenção da arbitragem que encobriu o domínio com o braço do meia antes de fazer o gol no rebote.

“Bateu na volta, não tem problema. Não tenho problema de assumir que bateu”, comentou o goleiro, que não quis culpar a arbitragem pela derrota para o lanterna da competição, mas fez questão de ressaltar seu incômodo com a atitude do árbitro Raphael Claus.

“É muito difícil conversar com esse árbitro, com todo respeito. Fica intimidando os jogadores. Temos de melhorar as duas classes, ter respeito, mas não dá para conversar, não dá para falar com ele. Não é desculpa por perdermos o jogo. Aconteceram os erros e saímos derrotados”, avaliou o arqueiro.

Essa não foi a primeira vez que o goleiro e o juiz se desentenderam dentro de campo. Claus era o juiz da partida entre Corinthians e Palmeiras, a primeira no novo Palestra Itália, quando o arqueiro corintiano foi expulso por fazer cera ainda no começo do segundo tempo.

Naquela ocasião, assim como no Derby desta temporada, o Alvinegro conseguiu segurar o ímpeto do adversário e saiu com uma vitória por 1 a 0, gol de Danilo. Cássio, porém, avaliou como exagerada a expulsão, principalmente por ser no começo da etapa final.