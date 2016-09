Cássio exalta pegada alvinegra e celebra ponto conquistado

O goleiro Cássio, um dos líderes do elenco corintiano, não considerou o empate por 1 a 1 com o Coritiba, na noite desta quarta-feira, mau resultado. Para o jogador, que fez poucas intervenções no embate e não conseguiu defender o pênalti cobrado por Leandro, os corintianos demonstraram um nível de atuação durante toda a partida superior ao apresentado contra Sport e Santos.

“A gente sempre almeja vencer, jogamos pra vencer, corremos durante toda a partida, tivemos uma pegada muito boa. Acho que a equipe apresentou uma consistência legal. Não conseguimos essa vitória, mas acabamos conseguindo um ponto válido. Não dá para dizer que não foi válido”, disse o arqueiro, em entrevista para o Sportv, na saída dos vestiários do estádio Couto Pereira.

Na avaliação do camisa 12, não houve nada a ser reclamado no gol marcado pelo Timão, lance em que os jogadores do Coxa contestaram bastante a não marcação de uma falta no lateral do Dodô. “Não sei se o árbitro tinha parado o jogo ou não, mas quem apita é ele. Se não apitou, foi válido”, assegurou.

Agora com 41 pontos conquistados, o ídolo da Fiel sabe que a missão da equipe será bastante complicada no sábado, quando, após apenas dois dias de treinamento, terá de encarar o Derby contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera. No embate, o Alvinegro ficará sem o lateral direito Fagner, suspenso, e provavelmente não poderá contar com o lateral esquerdo Uendel, machucado.

“O Fagner é um jogador de Seleção, jogador que tem importância, experiente, mas o Léo Príncipe, quando entrou, foi muito bem. Arana foi bem hoje (quarta) também. Contamos com eles para mostrar a força do grupo. Vamos dar o melhor para, em casa, a gente retomar as vitórias e subir na tabela”, concluiu.

