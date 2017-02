Carlinhos tem lesão detectada e passará por cirurgia no púbis

Artilheiro do Corinthians na Copa São Paulo deste ano e promovido ao elenco profissional, o centroavante Carlinhos terá de esperar algumas semanas antes de treinar normalmente com os novos companheiros. Uma das esperanças da torcida alvinegra, o jogador foi diagnosticado com uma pubalgia pelo departamento médico nesta segunda-feira e terá de passar por uma cirurgia no local na quarta.

O jogador nem sequer apareceu no gramado na reapresentação dos jogadores após a derrota por 2 a 0 para o Santo André, realizada pela manhã, e fez alguns exames para detectar a contusão. Com 20 anos completados no final de semana, ele terá de ficar pelo menos um mês se recuperando do procedimento e não tem data exata para retornar aos trabalhos de campo com o técnico Fábio Carille.

O aproveitamento do jogador, porém, não deve ser tão prejudicado pela pubalgia. Ainda sem espaço no profissional, ele nem sequer foi inscrito na fase de grupos do Campeonato Paulista, podendo atuar somente na Copa do Brasil e, possivelmente, na Copa Sul-Americana. O mais provável é que tanto ele quanto Pedrinho e Mantuan, outros destaques da Copinha, só atuem no Campeonato Brasileiro.